Tweede carnavalsweekend voor prins Jouri, Miss Bette Wendy en bierventje Andy Koen Moreau

28 februari 2020

12u02 0 Lede Na grote broer Aalst is het dit weekend de beurt aan de carnavalisten van Lede. Zij vieren voor de 68ste keer carnaval.

Het is intussen bijna twee jaar geleden dat de Leedse carnavalisten met al hun pracht en praal door de straten trokken. Zondag krijgen ze, na de wegens storm afgelaste stoet van 2019, een nieuwe kans. Dat is letterlijk te interpreteren wat betreft prins Jouri, Miss Bette Wendy en bierventje Andy. Zij mochten hun titel een jaartje langer houden waardoor ze nu, na de gemiste stoet vorig jaar, om 15.30 uur de parade alsnog mogen openen.

Vooraleer het zo ver is, valt er voor jonge en minder jonge carnavalisten nog heel wat te beleven. De Orde van de Leedse Hovaardige Boer organiseert zaterdagnamiddag voor de 43ste keer om 13 tot 18 uur kindercarnaval met de verkiezing van het jeugdprinsenpaar in zaal De Bron. Aansluitend is er de traditionele karamellenworp vanuit het gemeentehuis op de Markt. Om 20.30 uur draagt burgemeester Uyttendaele (CD&V) in zaal De bron symbolisch de macht over aan prins Jouri.