Tussen 1.000 en 30.000 euro verdwenen uit kas feestcomité maar “gemeente is geen benadeelde partij” Koen Moreau

21 februari 2020

08u26 6 Lede De gemeente Lede zal zelf geen enkele juridische stap zetten naar aanleiding van de De gemeente Lede zal zelf geen enkele juridische stap zetten naar aanleiding van de verdwenen gelden – en recent ook de verdwenen snoepen – bij het gemeentelijk feestcomité. Meerderheidspartijen CD&V, Groen en De Coöperatie stellen dat de gemeente Lede bij deze “vermeende onregelmatigheden niet benadeeld is”.

De naam ‘gemeentelijk feestcomité’ doet nochtans anders vermoeden stellen oppositiepartijen Open Lede, N-VA en Vlaams Belang. Open Lede fractieleider Peter Venneman haalt bijzonder hard uit. “Een goed beleid is verantwoordelijk ethisch en professioneel. In dit dossier ontbraken ze geregeld allemaal”, sneert die.

Een goed beleid is verantwoordelijk ethisch en professioneel. In dit dossier ontbraken ze allemaal. Peter Venneman (Open Lede)

Een terechte opmerking die niet alleen de voorbije 13 jaar maar ook de voorbije 30 jaar - dus ook onder het medebestuur van de liberalen die nu in de oppositie zitten - van toepassing was. De oorzaak en gebrekkige controle zijn dus geen nieuw gegeven. De aanpak wel. Daaruit blijkt eens te meer dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken.

Verziekte sfeer

“De sfeer binnen het Leedse carnavalsleven is aardig verziekt en ook ik heb al gedacht de handdoek in de ring te gooien. Dit is helemaal niet leuk meer”, reageert Jef Lemmens, de nieuwe voorzitter van het gemeentelijk feestcomité die de vergiftigde erfenis uit het verleden ontdekte en openbaar maakte. De man wil niets liever dan orde op zaken zetten, vooruit kijken en deze nare periode afsluiten.

Alle subsidies en middelen die het feestcomité ontving zijn gebruikt voor de zaken waarvoor ze bestemd waren. Schepen Elke Meganck (CD&V)

Daartoe zal de gemeente Lede nu de nodige middelen voorzien. “Wij zijn bereid het feestcomité juridisch bij te staan indien men daar als benadeelde partij verdere stappen wil zetten”, aldus schepen Elke Meganck (CD&V). Dat Meganck als schepen statutair deel uitmaakt van het bestuur van dat gemeentelijk comité en de secretaris van datzelfde feestcomité een toegewezen gemeentelijk personeelslid is, impliceert op zijn minst dat ook de gemeente als overkoepelend gegeven betrokken en benadeeld is.

Niet benadeeld

“Maar dat is niet het geval. Alle subsidies en middelen die het comité ontving zijn gebruikt voor de zaken waarvoor ze bestemd waren waardoor de gemeente Lede als rechtspersoon geen benadeelde partij is”, benadrukt Meganck. De “vermeende onregelmatigheden”, zoals de meerderheid de problemen nu noemt, situeren zich dus bij de opbrengsten van de activiteiten zoals parkconcerten, heksentocht alsook carnavalsverkiezingen en -activiteiten.

Het feestcomité draait een jaaromzet van meer dan 50.000 euro via een enorme hoeveelheid cash geld. Peter Venneman (Open Lede)

Die opbrengsten zijn volgens de liberalen overigens niet min. “Op basis van de verslagen die ik inkeek zie ik dat het comité jaarlijks bijzonder goed draait met een omzet van meer dan 50.000 euro en een enorme hoeveelheid cash geld waardoor ook de aangestelde bedrijfsrevisor niet meer kon becijferen dan een diefstal tussen de 1.000 en 30.000 euro”, stelt Venneman.

Deontologisch probleem

Extra toezicht op de financiële werking zou dan ook geen overbodige luxe zijn. Een toezicht dat schepen Meganck niet kon, niet kan en niet zal voeren. “Omwille van mijn professionele activiteiten naast mijn schepenambt is me deontologisch niet toegelaten de boeken van eendere welke bedrijf of vereniging in Lede door te nemen.” Of de schepen zich in die context niet beter kon en kan laten vervangen door een collega blijft - ondanks het zoveelste debat - nog steeds een open vraag.