Trompetgeschal voor platina bruiloft van Jef (90) en Georgette (92) Koen Moreau

05 mei 2020

Lede Ondanks de coronamaatregelen ging de 70ste huwelijksverjaardag van Jef Lievens (90) en Georgette Van Heesvelde (92) toch niet onopgemerkt voorbij in de Rammelstraat in Lede.

Maandagavond omstreeks 19.30 uur speelde een van de kleinzonen een stukje trompet om zijn grootouders te feliciteren. Heel wat kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen waren daarvoor vanop een veilige afstand aanwezig. Een verrassing voor het paar dat elkaar leerde kennen in ‘De Watertoren’ vlakbij zwembad De Waranda in Wetteren.

Georgette was afkomstig van Wetteren-ten-Ede en Jef van Lede. “Ik denk dat het op een kerstdagavond was dat de vlam oversloeg”, vertelt Jef die zijn geliefde vervolgens ‘ontvoerde’ naar Lede en er vandaag nog steeds met haar samen in zijn ouderlijk huis woont. Een huis waar heel wat gemaakt werd in de schrijnwerkerij van Jef.

Het paar kreeg met Reginald, Arlette, Emiel, Freddy en Erna vijf kinderen. Die zorgden op hun beurt voor 7 kleinkinderen en inmiddels zijn er ook al tien achterkleinkinderen. Genoeg nakomelingen om stevig te vieren. Helaas gebeurde dat wat in mineur vanop enkele meters en op de straat. Om het toch een beetje feestelijk te maken werden gelukkig wel bubbels uitgeschonken.