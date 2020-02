Treinverkeer tussen Schellebelle en Aalst even onderbroken door aanrijding in Lede Koen Moreau

21 februari 2020

06u56 104 Lede Een door een vrachtwagen aangereden slagboom aan de spooroverweg langs de Wichelsesteenweg veroorzaakte vrijdagochtend trein- en fileleed.

Door het voorval was het treinverkeer rond 6.30 uur even onderbroken tussen Serskamp en Aalst. Dat leverde niet alleen vertragingen op tot een half uur. De trein van 7.05 uur in Lede en 7.13 uur in Aalst richting Brussel werd omgeleid via de rechtstreekse lijn naar Brussel waardoor die in geen van beide stations halt hield en ook op de weg ontstond flink wat hinder.

Op de koop toe reed de chauffeur van een Volkswagen Polo in de file in op een bus. Niemand raakte gewond. Het verkeer draaide door de combinatie van het ongeval en de problemen aan de overweg nog meer in de knoop waardoor het nog langer aanschuiven was. Rond 8 uur was het meeste leed gelukkig geleden.