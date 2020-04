Treinbegeleider naar ziekenhuis na aanval op trein ter hoogte van Lede, dader op de vlucht Koen Moreau

10 april 2020

18u45 26 Lede Het treinverkeer tussen Aalst en Gent was vrijdagavond korte tijd onderbroken nadat een treinbegeleider slachtoffer werd van fysieke agressie.

“Rond 18 uur werd onze treinbegeleider slachtoffer van fysieke agressie. De aanleiding is onduidelijk, maar hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht”, vertelt Bart Crols van de NMBS. De dader maakte zich meteen na het incident uit de voeten. Agenten van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede doorzochten de buurt, maar het is niet duidelijk of ze de agressor konden aantreffen.

“De trein Hasselt-Gent kon na tussenkomst van de hulpdiensten zijn weg verder zetten doordat er nog een collega aan boord was”, aldus Crols. Door het oponthoud in Lede bleven verschillende spooroverwegen in de buurt lange tijd gesloten. Bij het hervatten van het treinverkeer gebeurde dat volgens de alarmprocedure. Dat betekent dat treinen traag reden en claxonneerden ter waarschuwing van ongeduldige chauffeurs die de rode lichten en slagbomen - al dan niet onder begeleiding van de politie - negeren.