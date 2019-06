Trage weg moet rustige verbinding vormen tussen Oordegem en Bavegem: 1.000 euro provinciale subsidie KOEN MOREAU

20 juni 2019

18u39 0 Lede De gemeente Lede is gestart met de (her)aanleg van een trage weg tussen Klinkaard in Oordegem en Bavegem.

“Dit traject zal één van de langste trage verbindingen van de regio worden”, vertellen schepen van Openbare Werken Robert De Mulder (CD&V) en diensthoofd Peter Govaert. Bedoeling is het traject zo te voorzien dat wandelaars en fietsers over een trage as van Klinkaard tot in Bavegem kunnen.

“Het is een bijzonder traject dat drie harde barrières doorkruist. Vooreerst is er de Grote Steenweg N9, verderop de snelweg E40 en de rechtsstreeksde spoorlijn L50A Brussel-Gent.” Langs de nieuwe weg alvast twee belangrijke punten op grondgebied Oordegem: Woonzorgcentrum Prieelshof en Vrije Basisschool Kwikstaartje.

Een eerste deeltje van het traject werd al heraangelegd. “Het betreft het paadje van de Rodtstraat tot aan het Prieelshof.” Dat pad maakt daar aansluiting met de bestaande voetwegel naar de Speurstraat waarna je vandaag al verder kan naast de basisschool.”

In een volgende fase wil men het nieuwe pad aansluiting geven tot aan Klinkaard. “Het verlegginsdossier voor dat deel weg is momenteel al ingediend bij onze dienst Stedenbouw.” De Provincie Oost-Vlaanderen draagt alvast een beperkt steentje bij voor de aansluiting tussen Rodtstraat en Prieelshof. “Daarvoor ontvingen we een subsidie van 1.026,95 euro.”