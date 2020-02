Toppertjes bij U8 provinciaal van KVC Jong Lede Koen Moreau

02 februari 2020

Lede De U8 provinciaal van voetbalclub KVC Jong Lede doen het fantastisch goed.

Trainer Yasmine Lorie is dan ook in haar nopjes. “Door wind en weer, altijd top inzet van deze jongens”, vertelt ze. Wekelijks pakt ze samen met haar spelertjes op training enkele werkpuntjes aan. Met resultaat. “Op zaterdag is het een plezier om deze fijne kerels te zien spelen.” Het resultaat is overigens van ondergeschikt belang. “Wij gaan - ongeacht het eindresultaat - voor een goede band, veel plezier en voldoende fun omdat voetbal gewoon leuk moet zijn”, aldus Lorie. Spelertjes Flor, Lenno, Lennard, Alexander, Vic, Robbe en Jeremias zullen dat niet tegenspreken.