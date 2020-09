Tom Van Asbroeck pendelt van Tour naar BK: “Hectische dagen, maar we klagen niet” Erik Vandeweyer

21 september 2020

15u46 0 Lede Op zijn dertigste mocht Tom Van Asbroeck debuteren in de Ronde van Frankrijk. Nauwelijks één dag is hij thuis of hij mag de valies alweer inpakken om het Belgisch kampioenschap in Anzegem te betwisten. Van Asbroeck neemt de drukke agenda zoals die zich aandient en wil er het beste van maken.

Veel rust wordt er Van Asbroeck dezer dagen niet gegund. “Ik kwam zondagnacht rond twee uur thuis. Iedereen lag al in bed. Ik deed dat dan ook maar stilletjes. ’s Morgens moest ik al een van de kinderen naar school brengen. Het zorgde er wel voor dat ik maandagmiddag aan een middagdutje toe was. De batterij was leeg. Het zijn hectische dagen, maar we klagen niet.”

De voorbije weken mocht Tom Van Asbroeck voor het eerst in zijn carrière de Tour rijden. Met welk gevoel blikt hij terug op de voorbije drie weken? “Een dubbel. Uiteraard was het een lege plek op mijn cv die nu opgevuld is en daar ben ik wel fier op. Het was echter een rare Tour. Zeker de eerste dagen had je niet het gevoel dat je in de grootste koers ter wereld zat. De straten waren leeg en gaven bij momenten zelfs een trieste aanblik. Nadien beterde het wel. In de bergen stond er meer volk en kwam de sfeer terug. Ik kan deze editie natuurlijk niet vergelijken met andere. Ook sportief was het niet echt wat we er vooraf van verwacht hadden. We gingen voor ritwinst, maar in de eerste rit kwam André Greipel al ten val. Dat was een lelijke streep door de rekening.”

Het gelijk van Ben Hermans

Tom Van Asbroeck werd bij zijn debuut 98ste op 4u33’17” van winnaar Pogacar. “Ik ben nooit in de problemen geweest om de tijdslimiet te halen. Eén keer hadden we slechts tien minuten overschot. Toen dacht ik dat ik nog negen minuten trager kon rijden (lacht). Op de voorlaatste dag maakten we de stunt van Pogacar mee. Ik zat in de volgwagen op mijn tablet te kijken en werd met verstomming geslagen. Het was impressionant, fenomenaal. Van heel nabij mocht ik een stukje wielergeschiedenis meemaken. Kamergenoot Ben Hermans is altijd blijven geloven in de kansen van Pogacar. Hij heeft gelijk gekregen.”

Wat verwacht Van Asbroeck van het BK? “Moeilijk in te schatten. De Tour kan een voordeel of nadeel geweest zijn. Dat geldt voor alle renners die uit de Ronde van Frankrijk komen. Het eerste uur wordt alleszins zwaar voor mij. Nadien zien we wel. Op papier is het een omloop die me ligt.”