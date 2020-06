Tien kanarievogels gestolen langs Langenakker Koen Moreau

15 juni 2020

17u01 0 Lede Langs Langenakker aan de Heiplas in Lede werden het voorbije weekend een tiental kanarievogels uit een volière gestolen.

De dieven braken daartoe de volière open. In 2012 gebeurde in enkele maanden tijd tot tweemaal toe een gelijkaardige diefstal langs Langenakker en in 2017 werden langs Klinkaard in Oordegem kanaries en langs de Wijmenstraat in Impe vinken gestolen. Het ziet er dus naar uit dat de kanariedief terug is van weggeweest.