Tien cartoonisten exposeren werken langs ‘De vergeten beerput’-wandeling KOEN MOREAU

04 juli 2019

18u20 0 Lede Van zondag 7 juli tot en met zondag 18 augustus kan je in Lede een cartoonwandeling van ongeveer drie kilometer maken.

Die wandeling van vzw Meaningfool wordt nu zondag 7 juli om 14 uur geopend in herberg ‘Koning Ezel’ in het deeltje van de Kerkevijverstraat richting station. Om 18 uur is er een optreden door Dizzy Fingers.

De wandeling toont werken van Fritz, Arnout Van Den Bossche, Duf, Fien Cools, Leslie Saurus, Bart Van Tieghem, Aaargh, Ygor, Nikola (IOA) Hendrickx en Erwin van Mol. De brochure met route en uitleg kost 2 euro en is op zaterdag en zondag te verkrijgen in de herberg tussen 10.30 en 18 uur.

Meer info: www.meaningfool.org of 0499/11.77.09.