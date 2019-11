Theatergezelschap Rosie speelt 'De broers Geboers’ Koen Moreau

21 november 2019

17u16 0 Lede Maatschappijkritiek en volkstheater wordt vaak niet gesmaakt. Toch laat theatergezelschap Rosie uit Lede zich daar niet door afschrikken. In tegendeel. Zowat elk jaar brengen ze een straf verhaal waar wel degelijk een publiek voor is.

Dit jaar gaat regisseur Jean-Pierre D’Hondt voor een stuk van Arne Sierens dat refereert naar de gewelddadige gebroeders Karamazov. “Sierens schreef dit stuk, omdat hij overtuigd is van generatiearmoede. Wie arm geboren wordt, heeft 95% kans dat hij arm zal sterven.” Volgens voorzichtige schattingen leeft 10% van de bevolking in armoede. Met alle gevolgen van dien. “Het zit niet in de genen, maar in de omstandigheden. En er moet niet veel gebeuren of je belandt in de goot.”

En dat is wat Theatergezelschap Rosie met acteurs Joeri Schelfhout, Giovanni Verdonck, Charlotte Hanssens, Pieter Siau, Sergi Jiménez en met muzikale, choreografische en videotechnische hulp ondersteuning van vele anderen op een pakkende manier vertolkt.

Voorstellingen op vrijdag 29 en zaterdag 30 november om 20 uur en op en zondag 1 december om 19 uur. Tickets kosten 10 euro. Reserveren via www.theaterrosie.be of 0474/84.20.54.