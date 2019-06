The Antonio’s 20 jaar en 500 optredens in zelfde samenstelling. Hun geheim: “Van elkaars vrouwen afblijven” KOEN MOREAU en DIDIER VERBAERE

10 juni 2019

12u55 11 Lede De wielerwedstrijd tijdens de kermis van Iddergem (Denderleeuw) op pinksterzondag werd muzikaal opgeluisterd door ambiance coverband The Antonio’s uit Lede. Het werd meteen hun 500ste optreden. “De tijd vliegt als je je amuseert”, lachen ze.

Dat amuseren is wellicht de sleutel van hun succes. Al geven de muzikanten nog twee andere redenen waarom ze 500 optredens in een ongewijzigde samenstelling speelden. “Heel veel en heel duidelijke afspraken” is daar eentje van. De tweede is nog duidelijker. “In die twintig jaar zijn we allemaal van elkaars vrouw kunnen afblijven. Ook dat helpt”, knipogen de muzikanten.

De roots van The Antonio’s en The Antonio Crooner Quartet, de naam verschilt in functie van het geboekte arrangement en de gewenste muziekstijl, ligt in het college van Lede. “Vandaag heet dat het Stella Matutina, maar wij zijn nog producten van de toneelgroep van het Sint-Maartencollege”, vertellen ze. Daar werden frontman en zanger Gert Ruyssinck, gitarist en zanger Stefaan Van Gysegem alsook drummer en percussionist Koen Peynsaert gebeten door de muziekmicrobe. “Het gevolg van ettelijke kampen en gitaarmomentjes aan het kampvuur.

Mijn vaders pelgrimstocht was het perfect excuus voor ons eerste optreden. Stefaan Van Gysegem, The Antonio’s

Al snel vormden de drie een groepje. “En in feestzaal Den Engel in Wanzele vonden we in 1999 bij een verrassingsfeestje voor mijn vaders terugkeer na een pelgrimstocht het perfecte excuus om voor publiek te spelen”, vertellen ze. De reacties waren niet slecht waardoor al snel meer optredens volgden.

Op een van die optredens liepen ze de Nederlander en bassist Herman Gertner, momenteel inwoner van Serskamp, tegen het lijf. Het klikte en sindsdien zijn The Antonio’s met vier. Twee daarvan, Stefaan en Gert, bleven Lede trouw. Koen zocht het iets verder. Hij komt wekelijks van Etikhove (Maarkedal) naar het verre Lede om te repeteren.

Kiekenstront

Muzikaal brengen de vier zowat van alles. “Maar omdat van alles kiekenstront is, toch iets meer uitleg”, lachen ze. “We hebben twee totaal verschillende arrangementen. Enerzijds brengen we als The Antonio’s alles dat zorgt voor ambiance.” En dat gaat ruim. “Van Sweet Home Alabama, Leef van André Hazes, Elvis Presley tot eigenlijk alle ambiancecovers die we in onze bezetting aan kunnen: Vlaams, Franstalig, Duits en ook enkele nummers die op Italiaans en Spaans moeten lijken.”

Als The Antonio Crooner Quartet gaat het er iets serieuzer en rustiger aan toe. “Met dat programma gaan we eerder voor achtergrondmuziek met nummers uit de jaren ’40, ’50 en ’60. Je zou verschieten hoeveel van die liedjes nog steeds bij jonge mensen gekend zijn en hoeveel jubileums we zo mogen opluisteren”, vertellen ze.

Met hun programma’s stonden ze al op tal van plaatsen. “Privéfeestjes en andere feestelijke gelegenheden: De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in Wichelen, de Gildenfeesten in Lede, Wanzele Feeste, … We deden en doen het allemaal en brengen zo muziek van aan de kust tot in Limburg.”

Internationale optredens

De vier muzikanten speelden ook al enkele keren in Duitsland in de buurt Aken en Trier. “Het gevolg van enkele toevallige ontmoetingen op onze optredens.” En dankzij de relaties, kennissen en familieleden van Herman waren er ook al enkele optredens bij noorderbuur Nederland. Vaste locatie die geregeld terugkomt is Oostende. “De toeristische dienst is een goeie klant. Zo stonden we al een keertje in de speelzaal van het casino en in Fort Napoleon. Best speciaal was dat.”

Een buffet opluisteren in het Plaza Hotel in Brussel passeerde eveneens al de revue. “Onze paarse kostuums maakten daar zoveel indruk, dat een dame bij ons verschijnen in de zaal alles van haar bord liet glijden.” De paarse kostuums zijn dan ook een bewuste keuze. “De eerste jaren hadden we gewone kleren aan, maar onze uitstraling en identiteit zijn nu veel duidelijker en unieker.” Niet altijd een voordeel overigens. “Een tijd terug waren we ‘full dressed’ per auto onderweg naar de Oostende Night City Run. Blijkbaar maakte onze outfit indruk want op de parking van Jabbeke kregen we prompt een politiecontrole.”

Wie The Antonio’s of The Antonio Crooner Quartet wil boeken heeft nog tijd. “Voor dit jaar hebben we nog een rustige zomer voor de boeg, maar we zijn in elk geval van plan om de komende 20 jaar en de volgende 500 optredens op dezelfde manier verder te doen”, besluiten Gert, Stefaan, Koen en Herman.

Meer info: www.antonios.be en www.crooner.be