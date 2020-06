Terug weekenddienst in kerken: "Wel vooraf telefonisch reserveren” Koen Moreau

09 juni 2020

07u38 1 Lede/Oordegem Vanaf dit weekend zijn er terug eucharistievieringen in de kerken van Lede en Oordegem. Het aantal stoeltjes blijft omwille van de veiligheid in deze coronatijden wel beperkt.

“In Lede is plaats voor 70 mensen en in Oordegem voor 55", aldus het kerkbestuur. Wie in de zaterdagavonddienst van 17 uur, de zondagochtenddienst van 11 uur of de dinsdagochtenddienst van 9 uur in Lede of de de zondagochtenddienst van 9 uur in Oordegem wil bijwonen moet vooraf telefonisch reserveren. “Dat kan voor Lede op maandagavond en woensdagavond van 18.30 tot 20.30 uur via 0479/38.85.42 en voor Oordegem dagelijks tussen 9 en 17 uur op 0479/38.85.43.”