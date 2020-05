Tennisclub Kenta blij met versoepeling coronamaatregelen: “Groei van 30 naar 250 leden is goeie zaak want we leven met 7 van deze club” Koen Moreau

08u25 0 Lede De zes buitenterreinen en de twee paddelterreinen van tennisclub TC Kenta aan de Paddehoek/Vogelenzang in Lede liepen maandagmiddag vanaf 14 uur terug vol. “Het doet deugd om terug mensen te zien, maar met een gesloten cafetaria blijven de inkomsten minimaal. Gelukkig neemt het ledenaantal langzaam toe”, vertelt Peter Van Hauwe.

Samen met Nikki De Graeve nam hij vijf jaar geleden TC Vogelenzang over. Een serieuze investering. “Zowat al ons geld zit in de club waardoor we met zeven van de inkomsten moeten leven”, vertelt Peter. Inkomsten die sinds de uitbraak van de coronacrisis volledig op nul vielen.

“Ons ledenaantal stond vorige week op 30. Ter vergelijking: vorig jaar klokten we af op 504.” De aangekondigde versoepeling zorgde gelukkig voor een mooie aangroei. “Op een week tijd ging het aantal aangesloten leden van 30 naar 250, maar het blijft afwachten of die groei zich verderzet.” Van het mooie voorjaarsweer in maart kon de club in elk geval niet profiteren.

En ook de versoepelde maatregelen blijven strengen. “Spelen mag enkel een tegen een en al onze ballen worden met een 0 en x gemarkeerd zodat spelers niet dezelfde bal oprapen. Het is wennen voor iedereen.” Dat geeft ook tennisser Hans Perdieus toe. “Normaal spelen we een à twee keer per week dubbel, maar nu moeten we ons bewijzen in het enkel spel. Bovendien lagen we meer dan een maand stil en dat was dubbel jammer aangezien het net een prachtige maand was.”

Maar vanaf nu kan opnieuw tennis en paddel gespeeld worden. “Daarvoor moet wel vooraf online gereserveerd worden. Dat is enkel mogelijk voor onze leden, maar nieuwkomers zijn nog altijd welkom.”

Meer info: www.kentalede.be.