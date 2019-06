Telg van (schuim)wijnfamilie haalt goud op internationaal bierfestival in Duitsland “Ik drink nu eenmaal liever bier” KOEN MOREAU

25 juni 2019

18u59 0 Lede Opgroeien tussen de wijnranken, maar zelf je weg maken als brouwer. Dat is wat de jeugdige Free Vanryckeghem (23) uit Lede momenteel doet. De jongeman won neet een gouden medaille op het Meininger Verlag’s internationale bierfestival in Duitsland. “Ik drink nu eenmaal liever bier”, lacht hij.

Hij zou de liefde voor (schuim)wijn met de paplepel meegekregen moeten hebben, maar niks is minder waar. De wijngaard Kapellegoed langs de Grote Kapellelaan en de schuimwijnen van grootvader Etienne Brondeel alsook de recent gestarte wijngaard Domein Leeflank - aan het vroegere Kasteel Ten Bosch ofwel het Kasteeltje van Blancquaert - in de Bosstraat door Free’s ouders maakten weinig indruk. Sinds zijn 17de is de jongeman aan het experimenteren met bier. “In 2013 nam ik deel met een vriend deel aan de Brouwland Biercompetitie voor studenten en sindsdien brouwde ik geregeld in ons tuinhuis”, vertelt hij.

Zijn liefde voor bier is dan ook veel groter dan die voor wijn. “In het begin dronk ik gewone pintjes op café, maar al snel ontdekte ik dat speciale bieren meer mijn smaak waren.” Ondanks een opleiding economie en een job als boekhouder ging Free op zoek naar de geheimen van de smaak. “En hoe doe je dat beter dan zelf te experimenteren.” In zijn installatie van 50 liter ging hij zo met een steeds wisselend gezelschap van vrienden aan het experimenten. “Brouwen is vooral veel kuisen en dat is niet iedereen gegeven”, knipoogt hij.

Het creatieve aan het brouwen bleek verslavend. “Het is echt plezant als je van grondstoffen iets lekker kan maken.” Op basis van Amerikaanse hop ontstond zo het biertje ‘FAL’. “Dat staat voor Funky Als Leeflank en verwijst naar het wijndomein van mijn ouders. We komen dus nog overeen”, lacht de brouwer. Het resultaat is een blond floraal bloemig licht bitter biertje in de stijl van Orval met een redelijk droge afdronk. Best lekker. En dat was ook het idee van de 90 bierkenners die de 1.229 voor het Duitse Meininger Verlag’s internationale bierfestival uit 24 landen ingezonden bieren beoordeelden. “Tot mijn grote verrassing werd mijn FAL er gelauwerd met een gouden medaille in de categorie American Pale Ale. Een serieuze opsteker om nog verder te gaan”, klinkt het fier.

FAL is intussen al op tal van plaatsen te koop. “Daartoe trek ik met mijn recept naar de Belgium Brew Factory in Heule om iets grotere volumes dan 50 liter te kunnen brouwen.” Op termijn is het wel de bedoeling meer in de Bosstraat te brouwen. “Ik droom van een brouwerijcafé waar bezoekers vers gebrouwen bier kunnen proeven en waar ik kan experimenteren met aangepaste winter- en zomersmaken.” Bedoeling is om tegen 2020 op Domein Leeflank een brouwerijcafé te openen. Domein Leeflank zal dus niet alleen qua schuimwijn van zich laten horen.

Meer weten: www.domeinleeflank.be