Technologisch speelgoed in de bibliotheek Koen Moreau

11 september 2019

18u04 2 Lede De bibliotheek van Lede pakt uit met een nieuwe, weliswaar nog beperkte, collectie uitleenbaar technologisch speelgoed.

“Daarmee willen we kinderen introduceren in de wereld van programmeren en wetenschap”, luidt het. Concreet kan je voortaan naast boeken ook Beebot, de Bluebot, de Dashrobot of de uitvinderskit Makey Makey ontlenen.