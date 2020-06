Tal van maatregelen in Sporthal De Ommegang… “Maar blij dat we terug binnen kunnen” Koen Moreau

11 juni 2020

08u02 0 Lede De heropening van Sporthal De Ommegang in Lede zorgde niet meteen voor een stormloop. Toch profiteerden verschillende verenigingen graag van de hernieuwde mogelijkheid.

Dansclub Dance Fever ruilde wat graag de iets te fel schijnende zon of iets te vochtige regen in om opnieuw binnen aan de slag te gaan. “Blij dat we terug binnen kunnen”, lieten zij optekenen. Dat kon op een veilige manier. “Bij binnenkomst moet iedere sporter de handen ontsmetten en de volledige sporthal is enkele looprichting. Centraal binnenkomen en de zaal verlaten via de nooduitgang in elke zaal”, luidt het bij de sportdienst.

Aangepaste uren

Verenigingen kregen de vraag om hun doorgaans gereserveerde uren opnieuw in te vullen. “Niet iedereen deed dat waardoor er opnieuw mogelijkheden zijn.” De openingsuren werden wel licht bijgestuurd. “Op weekdagen sluiten we al om 22 uur, op zaterdag om 20 uur en op zondag om 14 uur.”

Gesloten in juli

In tegenstelling tot de buren van Erpe-Mere sluit Lede de sporthal wel volgens vast regime tijdens de maand juli. “Alle personeelsleden moeten verplicht drie weken verlof nemen en dat is dringend nodig, want er werd dit jaar nog nauwelijks verlof opgenomen.” Zalen reserveren en betalen kan momenteel ook niet ter plaatse. Meer info bij de sportdienst van Lede via sportdienst@lede.be of 053/60.68.64.

Eveneens fijn om weten: de speeltuin en cafetaria aan sporthal De Ommegang zijn eveneens terug open voor het publiek.