Studeren in de bib: speciaal aangepaste openingsuren KOEN MOREAU

29 mei 2019

06u08 0 Lede Wie nood heeft aan een stille studieplek kan vanaf juni terecht in de bibliotheek van Lede.

Ideaal voor wie zijn motivatie haalt uit samen studeren of wie thuis te veel afgeleid wordt. “We voorzien een aantal rustige plekjes achteraan in de bibliotheek van Lede, maar ook gratis draadloos internet voor je laptop en tablet. We zorgen ook voor wat water en verdeelstekkers”, geeft Renske De Bremme van de gemeente mee. De openingsuren van de bib worden bovendien aangepast zodat je er van maandag tot en met zaterdag van ‘s ochtends 9 uur tot het sluitingstijd kan studeren.

De aangepaste openingsuren voor de bib van Lede (juni 2019):

Maandag: 9u-19u30

Dinsdag: 9u-17u

Woensdag: 9u-18u

Donderdag: 9u tot 19u30

Vrijdag: 9u-12u

Zaterdag: 9 tot 12u