Studenten Arteveldehogeschool bedenken ingenieus fietslicht: “Licht reageert op verkeer, weer en slaat alarm bij valpartij” Koen Moreau

08 april 2020

17u47 6 Lede Een intelligent fietslicht. Dat is het resultaat van het eindproject van vijf laatstejaarsstudenten Bedrijfsmanagement aan de Arteveldehogeschool in Gent. “Nu we zelf een rijbewijs hebben beseften we de fietser de echte zwakke weggebruiker is en wilden we daar iets aan doen.”

Studenten Liesbeth Claus (23) uit Bassevelde, Guillaume Bonte (21) uit De Haan, Nick Verstraeten (22) uit Londerzeel, Maarten Dewulf (22) Steenkerke en Aïsha De Grauwe (20) uit Lede richtten de eigen startup Vélumo op voor de ontwikkeling, productie en verdeling van een intelligent fietslicht.

“Door verschillende kleine intelligente toepassingen en sensoren maakten we de fietsers beter zichtbaar voor de andere weggebruikers”, vertellen ze. Zo detecteert het fietslicht dat er een auto in de buurt is, waardoor het begint te knipperen voor een betere visibiliteit. Bij schemer, mist of regen gaat het licht om dezelfde reden vanzelf inschakelen en indien aangewezen harder branden. “Kleine ingrepen die de veiligheid van een steeds groter aantal fietsers ten goede komen.”

De sensoren detecteren een eventuele val, activeren de knipperfunctie alsook een alarmsignaal. Aïsha De Grauwe

Ook op eventuele valpartijen zijn de studenten in de afstudeerrichting KMO-management niet voorzien. “De sensoren detecteren ook een val.” Daardoor kan het fietslicht alarm slaan. “In dergelijk geval gaat get licht gaat sterker branden, knipperen en er klinkt een geluidssignaal.” Fietsen was dankzij Vélumo, een fijne woordspeling met fiets en licht, nog nooit zo veilig. “Voorlopig voorzien we wel enkel een versie voor elektrische fietsen omwille van de noodzakelijke koppeling met de fietsbatterij.”

Een Vélumo fietslicht kopen, kan voorlopig nog niet. “We zijn momenteel aan het testen en kijken alvast uit naar mogelijke partners om ons fietsachterlicht op grote schaal te produceren en afleveren.” Wie daarbij kan helpen of meer info zoekt kan terecht op www.velumo.be of 0490/34.80.73.