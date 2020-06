Striptekenaar Wim Vlieg (37) integreert lokale gebouwen en figuren in nieuw politieverhaal Koen Moreau

13 juni 2020

11u15 7 Lede Voorlopig is striptekenaar Wim Vlieg uit Lede nog onbekend bij het grote publiek. Met zijn eerste politieverhaal over agente Clara Kramer komt daarin hopelijk verandering. “Ik teken vooral omdat ik het graag doe en omdat het ontspannend is”, vertelt Wim.

Zijn stijl is bijzonder persoonlijk, erg cartoony en ver van afgeborsteld. Het doet wat denken aan de stijl van Urbanus-tekenaar Willy Linthout, maar het is toch iets helemaal anders. “Dat krijg ik wel vaker te horen. Ik heb een bijzondere stijl”, geeft Wim, beroepshalve aan de slag als postbode in Gent, toe. Linthout is wel een van de voorbeelden van de tekenaar. “Maar dat is ook het geval Kiekeboe-tekenaar Merho en Hec Leemans die onder meer FC De Kampioenen tekent.”

Als kind vond ik de Kinder Surprise eitjes geweldig om de figuurtjes na te tekenen. Wim Vlieg

Tekenen doet Wim al zowat zijn ganse leven. “Als kleine jongen tekende ik al verschrikkelijk graag. De Kinder Surprise eitjes vond ik niet alleen geweldig om op te eten, maar vooral om de figuurtjes uit de eitjes na te tekenen”, verklapt hij. In 2011 maakte hij zijn eerste stripverhaal over een meisje die spion is. “En daar komt net iets meer bij kijken dan enkel tekenen.”

Klein schriftje

In een klein schriftje wordt vooraf de verhaallijn uitgeschreven. “Vervolgens deel ik dat verhaal op in pagina’s en nog later in kotjes.” Pas als dat gebeurd is, kan het tekenwerk van start gaan. Via stripbeurzen – en tegenwoordig ook via online fora en Facebook – polst Wim vervolgens de reacties af. “Voorlopig geef ik mijn boekjes in eigen beheer uit en via stripbeurzen merk ik toch wel wat interesse.”

Vikingen

Het eerste verhaal uit 2011 onderging in 2015 een remake tot een 2.0-versie. Een echt vervolg bleef uit. “Ik varieer graag in onderwerpen en personages. Na een bezoek aan IJsland maakte ik een verhaal over Vikingen. Van een vaste figuur of reeks is nog niet echt sprake.” Toch zou dat nu wel eens kunnen gebeuren. “Er staan momenteel twee verhalen op stapel. Eentje over de politievrouw Clara Kramer en eentje over trolletjes dat ik opdraag aan mijn dochtertje Marie (1).”

In mijn verhaal ontdek je het kerkhof van Aalst, politiekantoor van Lede, de molen van Mere en enkele regionale journalisten.

“Tegen de stripbeurs in Aalst in september wil ik het Clara Kramer verhaal af hebben.” Iets dat afgaande op de tekeningen die Wim al toont, zou moeten lukken. Eveneens leuk om merken is de herkenbaarheid van sommige ‘decors’. “Mijn verhaal start op het kerkhof van Aalst, het huidige politiekantoor van Lede is de plek waar mijn hoofdpersonage Clara werkt en ook de Kruiskoutermolen van Mere duikt op.”

Figuranten

Naast locaties merken aandachtige kijkers ook enkele bekende en minder bekende figuren op. “Mijn echtgenote Kristin krijgt een plekje als agente in het politiekantoor.” Bij de journalisten die verslag uitbrengen evenmin totaal onbekenden. “Ik smokkelde inderdaad Patrick Van Gompel van VTM, Hanne Decoutere van VRT, Ralph Iliano van Radio Lede en Koen Moreau van Het Laatste Nieuws als cameo binnen in de reeks”, verklapt Wim.

De evolutie van het album over politievrouw Clara Kramer volgen kan via de Facebookpagina ‘Clarakramercomic’. De trolletjes en Marie kregen de Facebookpagina ‘Teammariecomic’.