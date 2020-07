Strengere coronamaatregelen in WZC Het Prieelshof: “Geen bezoekers meer op de kamer” Koen Moreau

22 juli 2020

16u52 0 Oordegem De toename van het aantal besmettingen met het coronavirus zorgt ook in WZC Prieelshof in Oordegem voor stress.

Veiligheidshalve werden de bezoekregels verstrengd. Daardoor is bezoek voortaan - per afdeling en dus om de twee dagen - beperkt tot de cafetaria en zijn bezoekers niet meer toegelaten op de kamers. Buiten even gaan wandelen kan wel nog. “Het is jammer, maar dit is de enige mogelijkheid om te zien dat iedereen die regels naleeft. Daarnaast mogen we niet vergeten dat onze bewoners tot de risicogroep behoren”, reageert directeur Els Suys.