Streekgenoten Kathleen, Geert en Nicky leven weekend lang in Vroeg-Middeleeuws Vikingendorp “Even weg van alle moderne klodden. Gewoon zalig” KOEN MOREAU

14 juli 2019

15u36 0 Lede Het oprukken der Vikingen werd Bijna duizend jaar geleden gestopt met de slag bij Hastings, maar het voorbije weekend sloegen een 30-tal Noormannen en -vrouwen hun tenten op bij Valkerij De Kaproen in Oordegem. Onder de aanwezige ‘Vikingen’ streekgenoten Nicky Barrez uit Herzele alsook Kathleen Picavet en haar man Geert Van Kerckhove uit Lede.

“Voor ons is dit een thuismatch op amper 15 minuten van huis”, vertellen ze. En dat is opmerkelijk dichter dan de meeste Viking-events die hoofdzakelijk in Nederland, Duitsland en Polen te vinden zijn. “Ondanks een vrij lange aanwezigheid van de Vikingen in onze regio in het begin van de Middeleeuwen lijken Vikingen hier vergeten of enkel te worden herinnerd als rovers en verkrachters. De werkelijkheid is veel genuanceerder”, verzekeren ze.

Vikingen waren meer dan rovers en verkrachters. Kathleen Picavet

“Vikingen waren in de eerste plaats handelaars en ook kunstenaars. Er werd weloverwogen beslist om te roven of handel te drijven.” De Vikingen waren hun tijd overigens ver vooruit. De vrouwen droegen – letterlijk – de broek, gingen mee vechten, hadden stemrecht en mochten scheiden. “Dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk de passie van mijn man Geert gevolgd ben”, vertelt Kathleen. “Oorspronkelijk nam Geert in Nederland deel aan middeleeuwse re-enactments , maar ik draag niet graag kleedjes. Dus dat was niks voor mij.”

Ook Geert vond er zijn ding niet. “Ik ben vooral gefascineerd door zwaardgevechten, maar in de typische riddercultuur is het ondenkbaar dat je boven je rang vecht. Toen ik merkte dat zoiets er bij Vikingen niet toe deed, was ik meteen overtuigd”, lacht die. Zwaarden waren nochtans geen typisch Vikingwapen. “Meeste gevechten gebeurden met bijlen. Zwaarden waren bijzonder kostbaar en zeldzaam. Meestal bleven ze in de familie.”

Ik ben een rijke Viking. Als je iets doet, kan je het maar beter goed doen. Geert Van Kerkchove

De replica’s die Geert bezit zijn evenmin goedkoop. “Reken tussen de 200 en 600 euro, maar dat is niks in vergelijking met toen. Een zwaard was evenveel waard als een huis.” Door zijn keuze en liefde voor het zwaardvechten behoort Geert tot de rijkere Vikings. “Als je het doet, kan je het maar beter meteen goed doen”, knipoogt hij net voor hij een lamellenpantser, een Slavische Vikinghelm, dikke lederen handschoenen en armbeschermers aantrekt om te gaan knokken.

Iets bescheidener is collega Viking Nicky. “Gevechten zijn helemaal mijn ding niet, maar voor de rest geniet ik enorm van deze manier van leven. Back to basics en ver weg van alle moderne klodden. Gewoon zalig”, vertelt hij. Tot vier jaar geleden leefde Nicky, elektrisch installateur van beroep, zich vooral uit tijdens Aalst carnaval tot hij op een Middeleeuwse beurs een uitnodiging kreeg. “In plaats van drie dagen carnaval op een jaar, ben ik nu tientallen keren per jaar op pad met de Westhoek Vikingen waar ik sindsdien deel van uit maak.”

Even weg van alle moderne klodden. Gewoon zalig. Nicky Barrez

Veel Vikingen zijn er in Vlaanderen nochtans niet. Geert vormt samen met zijn echtgenote Kathleen Viking groep Sfinfilking. “Dat staat voor de everzwijnformatie om in speervorm aan te vallen en verklaart ook het everzwijn op onze vlag.” Andere aanwezige groepen in Oordegem waren ‘The traveling company of Aslang Thorsdottir’ uit Koksijde, de een-gezinsgroep Brinjar Sibbe uit Beveren en FrØkn Refr uit het Nederlandse Enschede.

Geïnteresseerd in Vikingen en de Middeleeuwen? Op zaterdag 28 en zondag 29 september is er in Elewijt bij Zemst het groot Middeleeuws Event Wilde Furda.