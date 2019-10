Streekgenoot Stijn Van Boxstael (33) verbaast in legendarische Australische Crocodile Trophy voor mountainbikers



Koen Moreau

17 oktober 2019

17u54 0 Lede Je zou het niet meteen verwachten, maar het mekka der mountainbikers ligt zowaar in Oordegem. Naast meervoudig Nederlands MTB-kampioen Hans Becking is het dorp sinds vorig jaar ook de uitvalsbasis van Erpenaar Stijn Van Boxstael. Die gooit momenteel met zijn mountainbike hoge ogen in de legendarische en loodzware Crocodile Trophy in Australië.

“Zelf zou ik me niet misschien op hetzelfde niveau plaatsen als Hans, maar doordat we dicht bij elkaar wonen zijn we wel al enkele jaren vaste trainingspartners en vrienden”, vertelt Stijn tussen enkele etappes door vanuit een tentenkamp onderweg ‘Down Under’.

“Het resultaat van een gewonnen wedstrijd via Cycling Wedstrijd en een unieke kans”, vertelt de net vast benoemde griffier aan de Dendermondse politierechtbank. Daardoor valt de trip qua kostprijs mee. “Reken op ongeveer 1.600 euro voor de vlucht, maar het gewonnen toegangsticket tot de Crocodile Trophy alleen kost al zoveel.”

Een uitgelezen kans voor Stijn om, na een duodeelname aan de gelijkaardige Brasil Ride vorig jaar, zijn geliefde hobby eens wat verder van huis te beoefenen. “De meeste wedstrijden rij ik in de Ardennen, maar de laatste vier jaar nam ik ook telkens deel aan het Wereldkampioenschap Mountainbike.” Zo reed de atleet vorige maand nog in het Zwitserse Grachen. Het leverde hem een 85ste plaats op.

Liefst van al rij ik extreme wedstrijden zoals MTB-marathons van minstens 60 kilometer of meerdaagse wedstrijden. Stijn Van Boxstael

“Maar liefst van al doe ik extreme wedstrijden zoals MTB-marathons van minstens 60 kilometer of meerdaagse wedstrijden.” In de ‘outback’ van Australië kan Stijn nu dus absoluut zijn hartje ophalen. “De omgeving is geweldig, maar sportief had ik er eerlijk gezegd meer van verwacht. Ik ging voor een overwinning, maar de eerste etappe – wellicht onder invloed van de warmte, jetlag en de pijnlijke ribben van een recente valpartij - maakte meteen duidelijk dat ik mijn doel best wat kon bijstellen”, luidt het.

Een totale overwinning houdt de man momenteel niet meer voor mogelijk. “Maar net daardoor heb ik alles gegeven in een poging om een etappe te winnen.” Met succes. Woensdag finishte Van Boxstael als eerste in de vijfde etappe in Skybury. “Een mooi vervolg op de derde plaats in de tweede etappe en een goede voorzet voor een vijfde plaats, een zesde plaats en vandaag alweer een vijfde plaats waardoor ik momenteel de tiende plaats van het algemeen klassement bezet.”

De illusie om op mijn 33ste prof te worden heb ik al lang opgeborgen. Vandaag ben ik al,blij dat alles combineerbaar is met mijn job en vriendin. Stijn Van Boxstael

Doel is dan ook verder naar voor te schuiven. “Vrijdag is er nog een rit 82 kilometer en de laatste etappe zaterdag is een tijdrit van 34 kilometer.” Zware ambities koestert Stijn niet. “Ik ben eigenlijk al heel tevreden dat ik mijn leeftijd op dit niveau topsport kan combineren met een fulltime baan en een vriendin, maar gelukkig train ik al van jongs af aan op dergelijke combinaties.”

Niet in het mountainbiken. “Die roeping kwam pas laat. Tot mijn 18 à 19 jaar voetbalde ik als jeugdspeler bij AA Gent en nadien combineerde ik mijn studies met trainen en voetballen bij derdeklasser Meldert.” Dat duurde tot een blessure roet in het eten strooide. “Ik ben na een jaar revalidatie herstart, maar dat was niet wat het moest zijn. Omdat ik als kleine jongen al graag met de mountainbike reed, heb ik die sport opgenomen.”

Met een meer dan behoorlijk resultaat. “Na deze wedstrijd neem ik enkele weken rust, maar volgend seizoen wil ik er weer staan. Liefst met een selectie voor het WK en de Cape Epic, een beetje vergelijkbaar met maar iets minder lang dan de Tour de France, in het prachtige Zuid-Afrika zou ik nog graag afvinken.” Van een profcarrière droomt Van Boxstael niet meer. “Die illusie heb ik al lang opgeborgen. Vandaag ben ik al blij dat ik enkele sponsors vind die me willen steunen en dat ik alles kan combineren”, besluit de atleet.