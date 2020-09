Straten tijdelijk afgesloten door wateroverlast Koen Moreau

27 september 2020

09u10 0 Lede De vrijwilligers van brandweerpost Lede hadden zaterdag de handen vol met wateroverlast.

Zo kwam de Smetledestraat in Impe en het naastgelegen pompstation onder water te staan. In Blekte liep water binnen in de achterbouw van een woning. Op Oud Smetlede werden zandzakken aangevoerd om de huizen te vrijwaren. Omdat passerende wagens het water nog over de zandzakjes duwden werd de straat tijdelijk afgesloten. Daarnaast was er her en der nog stormschade. Zo kwam op het wegeltje tussen de Spoorstraat en Meidoornstraat in Lede een zware boom naar beneden. De Leedse pompiers werden verder nog ingezet in onder meer Aalst en Erpe-Mere.