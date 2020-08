Straffe beelden: luchtballon komt in problemen in Lede en ontsnapt net aan aanstormende trein Koen Baten

09 augustus 2020

11u09 18 Lede In de Blomstraat in Lede is deze week een ballonvaarder in de problemen gekomen met zijn luchtballon. De ballon probeerde te landen in een weide naast een spoorweg, maar dit verliep niet van een leien dakje. Hij kwam onder meer vast te zitten in een prikkeldraad en kon nog maar nipt ontkomen voor een aanstormende trein.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De feiten dateren al van dinsdag maar sinds enkele dagen circuleren ook de beelden er van op het internet. Een man uit Lede zag de feiten gebeuren. “Hij vloog vlak boven onze woning over het dak en ben hem dan een kilometer lang gevolgd", klinkt het. “Aan de Blomstraat kwam hij in de problemen in een weide en lukte de landing niet goed.”

Net op dat moment gingen de slagbomen in de verte dicht en kwam er een trein aan. De ballon bevond zich vlak bij de sporen en hinderde eventueel de trein. “Vlak voor de trein aan kwam slaagde de man er in de ballon terug te laten omhoog gaan. Gelukkig maar, want anders was dit veel slechter afgelopen", klinkt het.