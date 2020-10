Straatverlichting langs Oordegemkouter vat vuur Koen Moreau

04 oktober 2020

09u31 2 Lede Op de grens van Oordegemkouter (Oordegem) en Molenhoek (Smetlede) vatte zaterdagavond rond 20.15 uur een armatuur van de straatverlichting vuur.

Brandend plastic viel op straat en passanten verwittigden de brandweer. De politie sloot de straat korte tijd af en vrijwilligers van brandweerpost Lede deden het licht op een veilige manier uit. Het is de tweede verlichtingsarmatuur die dit weekend in Oordegem vuur vat. Vrijdagavond ontstond een identiek brandje langs de N9 op de grens van Oordegem met Westrem. In beide gevallen is de oorzaak meer dan waarschijnlijk een kortsluiting door condensatie of insijpelend regenwater.