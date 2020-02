Stormschade in Lede: boom begeeft het en valt dwars door dak Koen Moreau

29 februari 2020

17u44 2 Lede In de Kapelleweg in Smetlede kwam zaterdag kort na de middag een boom op het dak van een woning terecht. Iets later was er ook een schouwbrand langs de Molenhoek.

De hevige windstoten veroorzaakten zaterdagnamiddag niet alleen schade in Burst en Vlekkem. In de Kapelleweg, dat is de afgelegen smalle weg die parallel met de Molenhoek van Oordegemkouter naar de Kapellenhoek gaat, kwam uit een bosje een boom naar beneden.

De boom boorde zich door het dak van een huis aan de overzijde van het straatje en sleurde ook een elektriciteitskabel mee. Vrijwilligers van brandweerpost Wetteren waren uren in de weer om de boom uit het dak te halen en het dak af te dekken om verdere wind- en waterschade te voorkomen.

Omstreeks 15.30 uur was er ook nog een schoorsteenbrand op de hoek van de Molenhoek en de Pontweg. De woning liep geen schade op en niemand raakte gewond, maar ook hier waren manschappen van brandweerposten Lede en Aalst ruime tijd in de weer om het vuur te doven en een heropflakkering te voorkomen.