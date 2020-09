Storm Odette bezorgt brandweer werk: her en der beperkte schade Koen Moreau

26 september 2020

08u29 0 Erpe-Mere/Lede De brandweer kreeg de voorbije uren verschillende oproepen voor storm- en waterschade.

Op de E40 in Erpe-Mere haalde men nog maar eens takken van de weg. Verder was er op enkele plaatsen wateroverlast door verstopte daken en beperkte stormschade. Dat was onder meer het geval langs de Wichelsesteenweg in Lede en aan het voetbalplein van FC Smetlede. Daar raakte een container met trainingsmateriaal vernield.