Storm Ciara zorgt voor schade aan daken en bomen Koen Moreau

09 februari 2020

17u34 24 Lede De stevige winden die de storm Ciara vooraf gaan, zorgen in Erpe-Mere en Lede al voor schade.

Op heel wat plaatsen raakten daken beschadigd. Dat was onder meer het geval langs de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge, de Magerstraat in Mere, Landries in Aaigem en langs de Wijde Wereld in Oordegem. In de Broeder De Saedeleerstraat in Lede kwam de tipgevel van een nieuwbouw appartement naar beneden en in het park van Mesen sneuvelden heel wat bomen en takken.

In de net heraangelegde Olmendreef belandde een spar - net naast een geparkeerde wagen - op straat. Verder gingen op verschillende plaatsen gingen verkeersborden tegen de vlakte. Dat was onder meer het geval op de grens van Aaigem met Woubrechtegem. Bij Frituur Frizza in de Speurtstraat in Oordegem kwam een deels van de lichtreclame los.

Wie hulp nodig heeft voor niet-levensbedreigende situaties kan best contact opnemen via het e-loket van de Hulpverleningszone Zuid-Oost. Geen toegang tot internet? Bel dan het nummer ‘1722'.