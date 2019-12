Storm blaast KSA-tent in bomen Koen Moreau

09 december 2019

18u00 1 Lede Aan het KSA-terrein in de Blikstraat in Lede belandde maandagnamiddag een tent in de bomen.

Die tent was onvoldoende vastgemaakt om de stevige rukwinden van de overtrekkende storm te weerstaan. De tent werd losgerukt en belandde, gelukkig zonder verder onheil aan te richten, in de bomen. De brandweer kwam er aan te pas om het gevaarte naar beneden te halen en te vermijden dat het ding bij een nieuwe rukwind elders schade zou aanrichten.

In maart van dit jaar gingen in het bosje achter het lokaal bij een storm verschillende bomen tegen de vlakte. De kledingcontainer in de straat voor het lokaal werd toen eveneens omver geblazen.