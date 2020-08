Stil protest tegen totaalverbod op liveoptredens: “Laat het cultuurleven in Lede opnieuw bruisen” Rutger Lievens

16 augustus 2020

17u16 0 Lede Met een stil protest en een open brief aan het stadsbestuur protesteert het cultuurleven in Lede tegen het totaalverbod op liveconcerten. Tot en met 30 september werd alles afgelast, ook zeer kleinschalige optredens. Terwijl heb je in andere steden en gemeenten wel events, zoals Koer & Toer in Aalst.

Muzikanten verzamelden aan Koning Ezel waarna het stil protest plaatsvond op het grasveld voor het politiehuis van Lede. Philip Saelens van cultuurcafé Koning Ezel is erbij omdat zelfs de zeer kleinschalige liveoptredens in zijn café verboden zijn. Schrijver Dimitri Verbelen verwoordde het in een open brief aan het gemeentebestuur als volgt: “Kleinschalige openluchtoptredens (en waarom niet: voorstelling met heel beperkte capaciteit binnen de Volkskring), gemeentelijk of privaat, zijn perfect veilig te organiseren en vormen een broodnodige verademing in deze cultuurbarre maanden. Hopelijk kunnen lokaal bestuur en cultuurverenigingen en artiesten samen aan de slag om Lede opnieuw - een beetje - te laten bruisen”, zegt hij.

Volgens schepen van Cultuur Dirk Rasschaert staat het gemeentebestuur wel degelijk achter het coronaveilig organiseren van kleinschalige events. “Het besluit van de burgemeester die dit alles regelt moet echter verfijnd worden en dat kan duidelijkheid bieden aan iedereen. Dat zal komende dinsdag gebeuren”, zegt hij.

Open brief aan de schepen van cultuur en het gemeentebestuur van Lede van Dimitri Verbelen.

De #SoundOfSilence-actie, die nationale zichtbaarheid verwierf door het oranje kruis dat de sociale media overspoelde, is een broodnodige noodkreet vanuit de cultuursector. Ik had ze ook graag in onze gemeente laten echoën.

Dat de coronapandemie de cultuur-, feest- en evenementensector heeft lamgelegd, is niet meer dan normaal; de gezondheid van onze naasten is en blijft prioritair. Toen de mysterieuze ziekte wild om zich heen sloeg en onze gemeente bovengemiddeld getroffen werd, waren ongeziene maatregelen nodig om virus in te dijken. Als individu was ik blij dat de gemeente besluiten uitvaardigde die het zekere boven het onzekere verkozen. Evenementen, kermissen en markten werden afgeschaft, de mondmaskerplicht ruim ingevoerd. In mijn ogen: volledig terecht.

Ondertussen weten we echter (zeker niet alles, maar toch al behoorlijk) meer over COVID-19. Het sierde het gemeentebestuur dan ook om de aanvankelijk zeer strikte maatregelen aan te passen naar de nieuwe situatie. De markt kwam terug, de mondmaskerplicht werd bijgestuurd. Er zijn mensen die dat besluitloosheid noemen, ikzelf verkies de termen flexibiliteit en ‘kort op de bal spelen’. Alleen begrijp ik niet dat de aanpassingen voor de cultuursector uitblijven. Leedse fanfares, bands, toneelgezelschappen, muzikanten, artiesten én verenigingen liggen ondertussen al maanden volledig lam. Ikzelf weiger daarin het onderscheid te maken tussen zogenaamde amateurs en professionals. Hoewel ik uiteraard het verschil in economische belangen zie, maak ik mij na al deze gekke maanden vooral zorgen in de verschraling van het evenementenlandschap en onze daaruit voortvloeiende sociale en culturele afstomping.

De directe aanleiding van dit schrijven zit hem in het burgemeesterbesluit van 28 juli waarin alle evenementen tot en met 30 september werden afgelast. Alle begrip dat dit voor grote evenementen zoals het Volksbal gehandhaafd blijft. Ondertussen weten we echter dat openluchtbijeenkomsten zoals de eerder geannuleerde pop-upcinema en kleinschalige optredens slechts een verwaarloosbaar risico op besmetting inhouden, terwijl ze toch zo veel kunnen betekenen voor onze geestelijke gezondheid. Zelf ben ik vanuit mijn werk de afgelopen weken actief mee betrokken geweest bij de organisatie van KOER&TOER, het cultuurevenement in Aalst waar we wekenlang coronaproof comedy, muziek, literatuur en theater brengen. Het vraagt uiteraard wat meer organisatie maar het is perfect doenbaar, ook op maat van Lede. Bovendien blijkt dit ook economisch positieve gevolgen te hebben voor de lokale horeca.

Vanuit dit perspectief wil ik dan ook een warme oproep lanceren aan het gemeentebestuur om versoepelingen toe te staan die de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidscel niet in de weg staan. Kleinschalige openluchtoptredens (en waarom niet: voorstelling met heel beperkte capaciteit binnen de Volkskring), gemeentelijk of privaat, zijn perfect veilig te organiseren en vormen een broodnodige verademing in deze cultuurbarre maanden. Hopelijk kunnen lokaal bestuur en cultuurverenigingen en artiesten samen aan de slag om Lede opnieuw - een beetje - te laten bruisen.

#samentegencorona

#samenvoorcultuur

#SoundOfSilence

Dimitri Verbelen

Schrijver en voormalig cultuurlaureaat gemeente Lede.