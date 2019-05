Stiefkleinzoon die roofmoord pleegde op grootmoeder Maria (80) krijgt 21 jaar cel in beroep Jeffrey Dujardin

27 mei 2019

15u53 0 Lede Sven Audenaert heeft in beroep 21 jaar cel gekregen voor de roofmoord op zijn grootmoeder in Impe. In eerste aanleg kreeg de 35-jarige man een celstraf van 21 jaar, het hof sprak de bevestiging van straf uit. “Hij was louter uit op geld en bracht daarbij een hulpeloze bejaarde om het leven”, zei de voorzitter bij het voorlezen van het arrest.

De 35-jarige Sven Audenaert reageerde emotioneel bij het horen van zijn straf. “Ik had niet de intentie om haar te doden. Geef me dan liever levenslang”, zei hij richting het hof. Audenaert kreeg in eerste aanleg een gevangenisstraf van 21 jaar nadat hij in juli 2014 zijn grootmoeder Maria Van Leuven (80) doodde, in haar eigen keuken. De vrouw werd er gevonden door een kennis. Van de dader ontbrak aanvankelijk elk spoor, maar uiteindelijk kwam Audenaert met een bekentenis. Hij was uit op de spaarpot van zijn oma, goed voor zo’n 120.000 euro.

Geld in veiligheid brengen

Audenaert bleef in beroep ontkennen dat hij haar dood wilde. “Ik wilde enkel het geld in veiligheid brengen”, beweerde hij in beroep. De dader verdacht zijn vader van erfenisbejaging, dat hij zijn moeder manipuleerde om zo meer van haar erfenis te krijgen. “Ik kwam het pas de dag erna te weten in de krant dat ze overleden was.”

In het hof vertelde hij zelf nog eens wat er zich op die bewuste avond had afgespeeld in de woning van zijn grootmoeder. “Ik ben tegen haar gebotst toen ik binnenkwam, ik had niet verwacht dat zij daar zou zijn”, vertelde de beklaagde. “Ze is achterover tegen de kachel en viel bewusteloos. Ik ben dan het koffertje gaan halen en een mes. Ik wou het met het mes openmaken, toen ze opnieuw wakker werd.” Hierop zou Audenaert haar geslagen hebben met de koffer. “Ik wou mezelf nog vijf minuten tijd geven”, zei hij in beroep.

Oogmerk om te doden

Het staat voor het hof vast dat Audenaert het oogmerk had om te doden. “Hij had de diefstal goed gepland”, zegt het hof. “Hij liep de keuken in, goed wetende dat hij daar Maria zou aantreffen. Het geldkoffertje waarmee hij sloeg woog minstens vijf kilo, wat een zware schedelbreuk teweeg bracht. De beklaagde wist heel goed wat hij deed. Daarna deed hij de deur op slot, wetende dat niemand haar nog levend of levensvatbaar kon terugvinden.”

De advocaten van Audenaert, Anthony Mallego en Frank Scheerlink, bleven bij het standpunt dat hij haar niet wou doden. “Mocht hij haar echt willen doden, waarom nam hij dan niet gewoon het mes om haar neer te steken?”, aldus meester Scheerlink, die een celstraf van vijf jaar met uitstel vroeg. De procureur-generaal zag het anders, hij vorderde 25 jaar cel voor de roofmoord. Het hof sprak de bevestiging uit. Voor de familie van Maria is het een opluchting dat de roofmoord bewezen is. “Gerechtigheid is geschied", zegt de stiefzoon van Maria, Eddy Cobbaut. “Hij beseft niet wat hij ons heeft aangedaan. Na vijf lange jaren is dit hoofdstuk eindelijk afgesloten.”