Stella Matutinacollege barst uit haar voegen: in 20 jaar tijd meer dan dubbel zo veel leerlingen KOEN MOREAU

30 augustus 2019

12u58 10 Lede Op de speelplaats van het Stella Matutinacollege in Lede werden deze week vier extra containerklassen voor permanent gebruik geplaatst. Een noodzakelijke ingreep. Elke vijf jaar stijgt het aantal leerlingen met 25 procent. Maandag starten 210 nieuwe eerstejaars. Wat maakt de school zo populair?

Een dorpsschool kan je het college niet echt meer noemen. Het leerlingenaantal gaat richting de duizend en leerlingen komen van steeds verder naar Lede afgezakt. “We zitten hier dan ook in een hele toffe en groene omgeving en op één campus. We hebben zelf vijf schoolbusjes om leerlingen thuis op te halen en beschikken over een enorm gemotiveerde ploeg. Ook onze geweldige leerlingen die onze school zelf aangenaam maken, zijn een troef”, vertelt directeur Hilde De Smet. Zij staat sinds vorig jaar, samen met adjunct Tim De Gendt, aan het roer.

Toch wijst De Smet op een algemene toename van leerlingen in de regio de voorbije jaren. “Dat viel eerst op in de lagere scholen, maar die leerlingen bereiken nu allen het middelbaar onderwijs.” Desondanks is de leerlingengroei die de school de voorbije twintig jaar doormaakte op zijn zachtst gezegd spectaculair. Het aantal leerlingen groeide sinds 2001 tot nu van 375 naar 864 leerlingen. “Ouders en leerlingen kiezen liever voor een school in of dichtbij hun eigen gemeente.”

Als onze leerlingen mogen kiezen, zitten ze liefst in onze containerklassen Directeur Hilde De Smet

Toen in 2014 de teller op 720 kwam te staan, werd voor het eerst geïnvesteerd in twee containerklassen. Een term die de units oneer aandoet. “Als onze leerlingen mogen kiezen, zitten ze liefst in deze containerklassen”, weet De Smet. Die klassen naast de oude superiorwoning krijgen nu gezelschap van een gelijkaardige constructie met vier klassen. Die units - kostprijs 210.000 euro - zijn conform de recentste bouw- en energierichtlijnen afgewerkt en voorzien van al het modernste comfort zoals klimaatregeling en smartboards.

Extra computerlokaal

De extra klassen waren dringend nodig. “Vorige jaren moesten we zowat elke ruimte benutten en maandag starten hier 210 nieuwe eerstejaars”, vult adjunct-directeur Tim De Gendt aan. De eerste weken wordt het helaas nog even behelpen. “De nieuwe containerklassen zullen pas binnen drie weken gebruiksklaar zijn, maar we weten dat het einde in zicht is.” Door de nieuwe klaslokalen komt er ook ruimte voor een extra computerlokaal. Een goede zaak voor leerlingen die ingaan op het aanbod STEM. Dat staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematiscs. “Maar ondanks de populariteit van dat aanbod kiezen wel opvallend veel leerlingen voor een klassieke opleiding.”

1.000 leerlingen lijkt ons voorlopig nog heel veel Adjunct-directeur Tim De Gendt

Met een evolutie van 375 leerlingen in 2001, 570 in 2009, 720 in 2014 en 864 in 2019 komt stilaan de kaap van duizend leerlingen in zicht, maar daaraan wil de directie nog niet denken. “Duizend lijkt ons voorlopig nog heel veel”, lachen ze. Dromen van een echt nieuwe school doen De Smet en De Gendt wel. “Ons dossier is al jaren ingediend, maar omdat we niet konden wachten hebben we zelf en op eigen kosten al kleine zaken gerealiseerd. Op die manier kunnen we bij een eventuele toekenning van een subsidiebudget kijken welke noden we op dat moment kennen, maar voorlopig zijn we weer even gered.”