Steam Gin krijgt er een zusje bij (en haalde uitmuntende score op internationaal concours) Koen Moreau

11 februari 2020

15u58 2 Lede De Steam Gin van de hand van Lu Putteman uit Lede en Kurt De Smet uit Smetlede gaat niet langer alleen door het leven.

“Sinds kort hebben we ook een Spiced Steam Gin. Het basisdistillaat komt terug van de stokerij Van Damme uit Balegem, maar deze gin is nog veel kruidiger dan onze andere gin”, vertelt Kurt De Smet van Small Distillery.

Wie zijn smaakpapillen wil verwennen met laurier, citroentijm, brandnetelblad en toetsen van rabarber en de Siciliaanse Moro-bloedsinaasappel moet de Spiced Steam Gin zeker eens proberen. Deze kost net als de gewone gin 44 euro per fles van 50 centiliter.

Die moet niet onderdoen voor de klassieke Steam Gin en die deed het net nog bijzonder goed op het IWSC-concour in Londen. “Onze gin haalde een score van 95 op 100, wat gelijk staat aan een gouden medaille.” Eerder werd de Steam Gin ook al verkozen als beste Belgische gin in zijn stijl op de World Gin Awards 2019.

Steam Gin en de nieuwe Spiced Steam Gin zijn te koop in de betere drankenhandel en speciaalzaken of via email naar info@steamgin.eu. Meer info op www.steamgin.eu.