Sport.Vlaanderen stoot domein Putbos af: “Niet zeker of we dit als gemeente willen en kunnen overnemen” Koen Moreau

07 oktober 2020

17u55 8 Oordegem Tegen volgend jaar wil Sport.Vlaanderen, het vroegere Bloso, af van het domein Putbos langs de Grote Steenweg in Oordegem. Dat is het resultaat van een studie over de toekomst van alle Sport.Vlaanderen-domeinen. De gemeente Lede kreeg de vraag het domein over te kopen. “Maar dat is allesbehalve evident.”

De besparingsdrang bij de Vlaamse Regering lijkt de gemeente Lede midscheeps te raken. Omwille van een vermindering van financiële middelen evalueerde Sport.Vlaanderen de toekomst van haar veertien domeinen. Het verdict is keihard wat betreft het domein Putbos in Oordegem, waarvan vooral de atletiekpiste bekend is.

“Het domein heeft een te beperkt bovenlokaal belang en de financiële inspanningen om de site te doen evolueren naar een ‘center of excellence’ binnen een verantwoorde termijn zou te veel investeringen vragen binnen de krimpende budgetten”, aldus Diederik Van Briel. Een verrassing is dat nieuws niet. Toen in 2015 gestart werd met een onderzoek naar de toekomst van alle centra, en specifiek voor het centrum in Oordegem, werd al ongerust gereageerd.

Bij de eventuele overname gaat het helaas niet over een symbolische euro en daarnaast is de exploitatiekost evenmin gering Sportschepen Dirk Rasschaert (De Coöperatie)

Symbolische euro

Op dat moment reageerde de gemeente Lede voorzichtig dat het “een overname wou bekijken voor een symbolische euro.” Dat standpunt is er vandaag nog steeds. “Alleen gaat het niet over een symbolische euro”, weet huidig sportschepen Dirk Rasschaert (De Coöperatie). “Vlaanderen wil zich niet verarmen, waardoor men het over een stevige overname heeft.”

Iets wat de eventuele overname meteen nog wat moeilijker maakt. “We hebben beloofd de vraag te onderzoeken, maar de implicaties wat betreft overnamekost, exploitatiekost en personeelskost voor dergelijke groot domeinen zijn immens.” Het wordt dus een hele puzzel om het domein, mits de nodige verschuivingen in de budgetten, over te nemen. “Voor het personeel is er in prinicpe een oplossing binnen Sport.Vlaanderen, maar we zouden ook mensen kunnen meenemen.”

Iedereen is het er over eens dat het spijtig zou zijn indien domein Putbos zou verdwijnen, maar een overname moet financieel ook haalbaar zijn Sportschepen Dirk Rasschaert (De Coöperatie)

Center of excellence

Dat de site onmogelijk een ‘center of excellence’ kan worden, is raar. Vandaag zijn op het domein een snelle atletiekpiste, verschillende openluchtsportvelden, een kleine sporthal met fitness en squashterrein, alsook een sportverblijf met zestig bedden te vinden. “De mensen uit de buurt hebben weinig boodschap aan een ‘center of excellence’ en iedereen is het er over eens dat het spijtig zou zijn indien het domein er niet meer zou zijn. Voor ons is het hele dossier een serieuze steen in de schoen.”

De druk voor een snelle beslissing is bovendien groot. “Sport.Vlaanderen wil graag dat het domein in 2021 wordt overgenomen. Het onderzoek naar de haalbaarheid, wensbaarheid en financiële impact is dringend, maar vooraf voorspellen welke richting het zal uitgaan durf ik niet doen.”