Sport Vlaanderen en Scouts Lede ontvangen extra coronasubsidies Koen Moreau

20 september 2020

14u36 0 Lede De Vlaamse Overheid kende Sport Vlaanderen Putbos in Oordegem en de scouts van Lede een coronasubsidie toe als tegemoetkoming voor gemiste inkomsten uit toerisme.

Via Toerisme Vlaanderen keeft Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) 12,5 miljoen euro aan steunmaatregelen toe aan het sociaal toerisme. Het geld dient voor sociale kortingen voor mensen in armoede, voor vakantie-organisaties die samenwerken in het netwerk ‘Iedereen verdient Vakantie’ en om de zorg- en jeugdverblijven in Vlaanderen te ondersteunen. In die laatste categorie bevinden zich zowel Sport Vlaanderen als de scouts. Het Putbos domein ontvangt 26.256 euro. De scouts en gidsen van Lede die hun lokalen verhuren als kampplaats ontvangen 752 euro.