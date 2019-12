Speurders vallen nachtclub binnen in Oordegem: uitbaatster meegenomen voor verhoor Frank Eeckhout

13u08 5 Lede Speurders van de federale gerechtelijke politie zijn maandagmiddag een nachtclub langs de Grote Steenweg in Oordegem binnengevallen. De uitbaatster werd meegenomen voor verhoor.

Speurders in burger stopten maandagmiddag aan Nightclub Veroni in Oordegem. Zij hadden een slotenmaker opgevorderd om de deur van de nachtclub te openen. Binnen troffen ze de uitbaatster aan. Zij werd ongeboeid meegenomen voor verhoor. De uitbaatster heeft nog enkele nachtclubs in Oostende. De inval zou te maken hebben met een grootschalig onderzoek in het prostitutiemilieu. Dat kan gaan van kinderprostitutie tot mensenhandel.