Spelers en club distantiëren zich nadrukkelijk van racistisch incident tijdens wedstrijd FC Smetlede - FCE Moortsele Koen Moreau

16 december 2019

17u25 39 Lede Voor de laatste wedstrijd van het jaar poseerden de spelers van voetbalclub FC Smetlede voor een spandoek met als opschrift ‘Zonder respect geen voetbal: no to racism’.

Op die manier distantiëren spelers en club zich duidelijk van het voorval van zondag 24 november waarbij een supporter zich racistisch uitliet ten opzichte van een gekleurde speler van het bezoekende Moortsele. “Iets wat wij uiteraard betreuren en in de toekomst willen voorkomen", vertelt secretaris Marc De Waele.

Om die reden werd een spandoek met niet mis te verstane boodschap gemaakt. “Dit spandoek krijg een vaste plek langs de zijlijn van ons voetbalveld. Daarnaast bezorgen we alle supporters en spelers nog een brief met de vraag zich respectvol te gedragen ten opzichte van scheidsrechters en bezoekende spelers.”

De Waele benadrukt nogmaals dat FC Smetlede niet racistisch is. “Onze club telt heel wat spelers van vreemde origine. Die zijn even welkom als iedereen. Laat duidelijk zijn dat voor racisme geen plaats is bij FC Smetlede”, besluit de man.