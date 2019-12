Speeltijden worden nog leuker op Vrije Lagere School Wonderster Koen Moreau

06 december 2019

16u03 0 Lede De leerlingen van de Vrije Lagere School Wonderster langs de Kasteeldreef in Lede hebben er een extraatje bij op hun speelplaats.

Na de afgescheiden voetbalpleintjes bouwden enkele handige kerels van de ouderraad nu onder het afdak van de grote speelplaats een ‘uitleenhuisje’. “We hadden er een vijftal avonden werk aan, maar zijn best tevreden met het resultaat”, vertelt voorzitter Kjell Decorte.

Het ‘uitleenhuisje’ werd niet alleen gebouw door en met gelden van de ouderraad. Het werd ook ingericht en opgevuld met tal van spelletjes en spelmateriaal. “Samen met de werkgroep speelplaats bedachten we dat wat extra materiaal de speeltijden nog leuker zou maken.”

Het resultaat is een uitleenhuisje waarin verschillende groter ‘vier-op-een-rij’-spelen, Yenga, domino, springtouwen, ballen, blokken en ander materiaal om creatief te zijn voortaan te ontlenen zijn. De ouderraad investeerde daarvoor in totaal 1.500 euro.

“Het uitlenen wordt georganiseerd door de kinderen van het zesde jaar”, vertelt directeur Els Verbraekel. Door leerlingen achter de toonbank van het winkeltje te zetten, schenkt de school hun heel wat vertrouwen. “En op die manier kunnen we met nog meer personen toezicht houden dat er voldoende zorg en respect is voor het materiaal.”

Dat het materiaal niet gratis is, staat duidelijk aangegeven. “Het ontlenen is gratis, maar we hebben de aankoopprijzen wel duidelijk opgehangen zodat iedereen zich bewust is van de waarde.” De kinderen waren alvast tevreden met het nieuwe initiatief.