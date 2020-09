Speelplein in Watermolenstraat terug open voor publiek Koen Moreau

17 september 2020

19u16 3 Wanzele Inwoners en jongelui uit Wanzele en omstreken zijn opnieuw welkom op het speelplein in Wanzele.

Dat speelplein werd in maart gesloten in het kader van de coronamaatregelen. Ondanks de versoepelingen bleef het speelplein gesloten tijdens de zomermaanden omdat de gemeentelijke speelpleinwerking er (deels) gevestigd was.

Ondanks het einde van de zomervakantie bleef het speelplein ook de eerste dagen van september gesloten, maar daarin komt nu verandering. “Met uitzondering van woensdagnamiddag en de andere dagen van 15.30 tot 18.30 uur, wanneer het speelplein deels voorbehouden blijft voor de naschoolse opvang, kunnen kinderen opnieuw op het volledige terrein komen ravotten”, vertelt jeugdschepen Bart Heestermans (Groen).