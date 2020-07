Speelplaats De Kleine Prins doet dienst als ‘drive in’ voor kleuterproclamatie: toeterconcert om overgang te vieren Koen Moreau

02 juli 2020

07u28 13 Lede De proclamatie van de kinderen van de derde kleuterklas van GO basisschool De Kleine Prins in Lede werd bijgewoond door 28 auto’s met evenveel ouderparen.

“Omdat de versoepelde coronamaatregelen – nog steeds strenger voor scholen dan voor cafés - pas ingingen op 1 juli besloten we onze proclamatie pas op die dag te houden”, vertelt de directeur. Ouders werd gevraagd met de wagen de speelplaats op te rijden zodat ze op die manier op een veilige manier het afscheidsfeestje van hun kinderen konden bijwonen.

Dat gebeurde in stijl. Alle ouders ontvingen een zakje met drankjes en popcorn voor in de auto vooraleer een parkeerwachten hun plekje wees. Met een dansje, een sprong over de trampoline richting grote school, een T-shirt en diploma-uitreiking konden aan het einde van de avond de hoedjes dan toch in de lucht worden gegooid. Een mooi alternatief om een bijzonder raar schooljaar te eindigen.