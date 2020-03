Speciale maatregelen bij AD Delhaize: “Maximum 150 personen en alle karren worden ontsmet” Koen Moreau

17 maart 2020

08u43 14 Lede Net als de voorbije dagen blijft het enorm druk in de warenhuizen. Bij AD Delhaize in Lede stonden dinsdagochtend om 8 uur al bijna 50 mensen te wachten.

“Momenteel om 8.30 uur zijn er al 11 kassa’s open. Onze personeelsleden verzetten hemel en aarde, hebben zelf vaak kleine kinderen thuis en zijn bang”, vertelt zaakvoerder Filip Sabbe. Hij neemt dan ook wat beschermende maatregelen voor zijn werknemers. Daarnaast legde Delhaize nog bijkomende regels op.

“Tussen 8 en 9 uur is de toegang voortaan exclusief voor 65-plussers. We vragen ook dat iedereen alleen komt winkelen, een ruime afstand met andere personen behoudt en elektronisch betaald.” Om die reden worden in de winkel maximum 150 karren – goed voor 1 kar per 15 vierkante meter - meer toegelaten. De karren worden ook voortdurend ontsmet.