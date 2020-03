Sociale dienst OCMW en vrijwilligers in de bres voor wie hulp nodig heeft in Lede Koen Moreau

24 maart 2020

19u04 0 Lede Gemeentebestuur en OCMW Lede doen een warme oproep naar vrijwilligers om tijdens de coronacrisis op verschillende manieren hulp te leveren.

“In de eerste plaats roepen we mensen die hulp nodig hebben of mensen die anderen kennen die hulp nodig hebben op om ons daarvan op de hoogte brengen via 053/80.20.22. Alleen op die manier kunnen we, eventueel via vrijwilligers, voor hulp zorgen”, luidt het.

Wie een steentje wil bijdragen in deze voor velen toch moeilijke periode, door bijvoorbeeld boodschappen te doen, kan dat op eigen initiatief doen of met het OCMW als tussenpersoon. “In dat laatste geval kan je ons eveneens tijdens de kantooruren bereiken via 053/80.20.22.” Goed om weten: iedereen die zich op een of andere manier vrijwillig inzet kan zich hierbij gratis laten verzekeren. Daarvoor volstaat het te registreren via de website https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/vlaanderen-helpt.