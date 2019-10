SMO-showkorps met vier duo’s en een team naar provinciaal kampioenschap in Brugge Koen Moreau

10 oktober 2019

17u22 7 Lede Het Sint-Martinusshowkorps uit Oordegem stuurt op zondag 13 oktober een ruime afvaardiging naar het provinciaal kampioenschap in Brugge.

“We hebben onze majorette- en twirlinggroep een bewogen jaar achter de rug, maar laten ons niet kennen”, geeft Annicka de Backer alvast mee. Dat het showkorps er na wat tegenslagen opnieuw staat is duidelijk. Na het knappe optreden in GC De Volkskring in Lede onder het thema ‘Around the world’ gaat het nu richting Brugge. “We hebben voldoende geoefend en zullen daar alvast onze kleuren verdedigen met vier duo’s en een team.”