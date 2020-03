Sluikstorters Geelstervallei niet vrijuit tijdens coronacrisis: verantwoordelijken gevonden en geverbaliseerd Koen Moreau

25 maart 2020

19u29 6 Lede Niet alleen wandelaars ontdekken tijdens de coronacrisis het prachtige natuurgebied Geelstervallei op de grens van Lede, Impe, Erondegem en Vlierzele.

De jongste dagen worden opvallen meer sluikstorten gemeld. Door de talrijke wandelaars gebeurt dat echter niet onopgemerkt. Getuigen zagen zo een sluikstorter aan het werk in de wegel langs de Molenstraat. Nadien was het een koud kunstje voor de politie om de daders op te sporen, te verbaliseren en te laten opdraaien voor de kosten van het opruimen. Even wachten tot de containerparken opnieuw de deuren openden was zonder twijfel goedkoper geweest.