Sint-Maarten bezoekt Morgenster en Wonderster per trein Koen Moreau

08 november 2019

06u04 0 Lede Zo’n 260 kleuters van kleuterschool Morgenster en de leerlingen van de 1ste graad lagere school Wonderster haalden donderdag Sint-Maarten af aan het station.

De Sint en zijn Pieten, duidelijk alert voor de oproepen van de klimaatspijbelaars, arriveerden per trein in het station van Lede. Van daar ging het in een open MG oldtimer naar de kleuterschoolvestigingen Morgenster, Heiplas en Toverimpe. De goede man werd er verrast met liedjes en versjes gebracht door de kleuters.