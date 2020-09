Sibren Mertens en Lede houden Patro Eisden af in de beker: “De tweede helft was voor ons” Stef Van Overstraeten

20 september 2020

19u39 0 Lede Het is Jong Lede gelukt om Patro Eisden uit te schakelen in de vierde ronde van de Beker van België. Het werd 2-1 in de Ommeganglaan. Sibren Mertens was in de wolken. “Het is duidelijk dat ondanks het niveauverschil elke wedstrijd moet gespeeld worden”, zegt hij.

In de eerste helft kwamen er enkele mogelijkheden voor de Limburgers. Zij spelen in eerste amateurklasse, terwijl Lede twee reeksen lager in derde amateurklasse de competitie afwerkt. Maar gescoord werd er niet. Lede hield de boot af en kon gas bijgeven in de tweede periode. “De tweede helft was voor ons. Er kwam toen veel meer ruimte”, zegt uitblinker Sibren Mertens. “We hebben die gretig aangenomen en konden zelfs een dubbele voorsprong bij elkaar spelen. Twee keer op een stilstaande fase ging de bal binnen. Zelf scoorde ik de 2-0 en daar was ik vanzelfsprekend zeer blij mee. We hebben getoond dat we met wilskracht heel ver kunnen geraken.”

Bekende ploeg

Lede stoot nu door naar de vijfde ronde na het achtereenvolgens uitschakelen van Kruibeke, Eppegem, Schoonbeek-Beverst en Patro Eisden. Vier keer werd er thuis gespeeld. “We kunnen het iedereen moeilijk maken op ons veld”, gaat Mertens voort. “Dat hebben we ondertussen getoond. Het is duidelijk dat ondanks het niveauverschil elke wedstrijd moet gespeeld worden. We speelden op de toppen van onze tenen tegen Patro Eisden en zijn er met heel de ploeg voor gegaan. De 2-1 kregen we iets te gemakkelijk binnen en het was nog even bibberen, want er werd ook nog een bal van de lijn gekeerd. Achteraf kunnen we absoluut zeggen dat we de kwalificatie hebben verdiend. Misschien kunnen we in de volgende ronde tegen een bekende ploeg uitkomen. Dat zou een bekroning zijn van de mooie bekercampagne die we tot nu afwerkten.”

Woensdag tegen Stekene

De bekerkwalificatie zorgde voor een feestje zondag, maar meteen staan de voeten ook weer op de grond. “We kunnen niet anders, want woensdag al is er een nieuwe wedstrijd”, zegt Mertens. “We spelen voor de competitie tegen Stekene dan. En dat is nog steeds belangrijker dan het succes in de Croky Cup. We weten nu wel hoe ver we staan. Hopelijk kunnen we de lijn van tegen Patro Eisden doortrekken.”