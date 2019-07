Showkorps Sint-Martinus maakt spectaculaire wereldreis in GC De Volkskring KOEN MOREAU

04 juli 2019

18u03 1 Lede Op zaterdag 6 juli brengt het Showkorps Sint-Martinus Oordegem een spectaculaire show als jaarafsluiter.

Onder de titel ‘Around the world’ tonen de majorettes in GC De Volkskring in Lede dat ze heel wat meer kunnen dan met stokjes zwaaien. De deuren openen om 19 uur. De show start om 19.30 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en kunnen besteld worden via 0479/53.60.06 of michaelboelaert2@outlook.com. Aan de kassa betaal je 12 euro. Kinderen tussen 6 en 12 genieten een verminderd tarief van 6 euro.