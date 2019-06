Serieuze wegverzakking in Openveldstraat KOEN MOREAU

28 juni 2019

19u30 0 Lede Een rijhelft van de Openveldstraat in Lede is plaatselijke afgesloten omwille van een stevige verzakking.

Onder het opengescheurde asfalt gaapt een diepte die duidelijk maakt dat het zichtbare putje heel wat groter en gevaarlijker is dan wat je op het eerste zicht zou denken. Oorzaak van de verzakking is wellicht een lek in de riolering of waterleiding. Veiligheidshalve werden hekkens rond de verzakking geplaatst. Het is niet duidelijk wanneer de herstelwerken gepland zijn.