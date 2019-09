Scouts vieren 70ste verjaardag met optocht Koen Moreau

29 september 2019

13u48 4 Lede Dat het gezegde ‘Eens scout, altijd scout’ geen leugen is, was vrijdagavond in Lede overduidelijk.

Als start van het feestweekend ter gelegenheid van 70 jaar scouts trokken de huidige generatie samen met tal van vorige generaties in scoutsuniform van het dorp naar de lokalen aan de Impse Dam. Dat alles gebeurde onder begeleiding van het scoutstrommelkorps Vel en Gamel. Aan de scoutslokalen viel vervolgens heel wat te gebeuren. Zo waren er optredens van Atmid en Arnaga. Na de overgang zaterdag werd een groepsfoto genomen met alle aanwezige scouts en oud-scouts. Nadien volgde een receptie en eetfestijn. Vol nostalgie werd in een tijdelijk scoutsmuseum teruggeblikt op de geschiedenis van 70 jaar scouts in Lede.